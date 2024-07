Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, a tenu hier (mercredi) une conférence de presse à Ofakim en compagnie du député Almog Cohen.

Il est venu annoncer la fin des travaux de la commission chargée de fixer les dédommagements aux habitants d’Ofakim, ville qui a aussi été victime des attaques du Hamas le 7 octobre. La commission, initiée par le ministre Smotrich, était dirigée par le Pr Aviad Cohen et le Pr Shlomo Moryossef.

Il a été décidé d’allouer une enveloppe de 7180 shekels à chaque adulte et 1436 shekels à chaque enfant de la ville. Le budget total de ces dédommagements s’élève à 220 millions de shekels.

Le ministre Smotrich a commencé son allocution en apportant son soutien au Premier ministre, en ce moment à Washington ”en mission pour les citoyens israéliens”.

Il a ensuite déclaré: ”Nous sommes derrière les habitants d’Ofakim. L’Etat d’Israël reconnait l’héroïsme des habitants de la ville qui font face avec force au deuil qui les a touchés, l’héroïsme de ceux qui se sont battus sans relâche et ont repoussé les terroristes du Hamas Daesh en perdant 47 des habitants de la ville, l’héroïsme des policiers qui se sont battus ici. La commission que j’ai fondée a étudié l’ampleur de l’impact sur la ville et a décidé de donner des bourses aux habitants qui étaient dans la ville le jour de l’attaque. La bravoure des habitants d’Ofakim est un message de résistance et de résilience nationale face à nos ennemis. Ils ne gagneront pas”.