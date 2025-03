Le ministre des Finances et membre du cabinet de sécurité, Betsalel Smotrich, a formulé une critique acerbe de l’ancien Chef d’Etat-major, Herzi Halévy.

Dans une interview sur la radio Kan Reshet Bet, le ministre a expliqué qu’il avait été contraint d’aller lui-même quémander des informations auprès d’officiers haut-gradés de l’armée pour prendre ses décisions au sein du cabinet parce que le Chef d’Etat-major ne leur donnait pas tous les éléments voire ne leur disait pas toujours toute la vérité.

»Dans quel monde un membre du cabinet de sécurité a besoin d’officiers au sein de l’armée ou d’anciens officiers pour obtenir des informations? Pourquoi je ne reçois pas ces informations », s’est-il interrogé.

Smotrich a affirmé: »Le Chef d’Etat-major Halévy n’a pas dit toute la vérité au sein du cabinet et parfois il ne disait pas la vérité. Il est un mauvais stratège ». Puis il a raconté: »J’ai demandé que l’on convoque le Chef d’Etat-major adjoint, le commandant du secteur nord et le chef du renseignement militaire pour une réunionn du cabinet, ce sont les personnages les plus importants sur le front nord. Le Chef d’Etat-major s’y est totalement opposé. C’est très grave ».

Le ministre a également dévoilé que le Chef d’Etat-major Halévy et son adjoint Amir Baram ne s’était pas parlés pendant des mois.

Smotrich a également accusé Halévy d’avoir voulu faire taire les opinions différentes de la sienne: »Les tentatives de faire taire les opinions qui ne viennent pas de l’armée sont très graves à mes yeux », a déclaré Smotrich qui regrette que l’état-major n’ait pas présenté différents scénarios à l’échelon politique afin qu’il puisse débattre et décider.