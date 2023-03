Cette nuit (dimanche à lundi), heure israélienne, le ministre des Finances, Betsalel Smotrich a participé à la conférence du Bonds à Washington.

Cette participation a été largement décriée par un certain nombre d’organisations juives américaines dont J-Street, le mouvement réformiste Troua, le mouvement des Rabbins pour les Droits de l’homme, la branche américaine de Shalom A’hshav ou encore le Keren Hahadasha.

Plusieurs militants ont manifesté dans l’entrée de l’hôtel où se tenait la conférence. Certains d’entre eux ont été arrêtés par la police américaine. Jill Jacobs, la directrice du mouvement réformiste Troua, a déclaré: »Smotrich n’a rien à faire aux Etats-Unis ni à la Knesset. Les Juifs américains affirment que Smotrich et ses alliés de l’extrême-droite à la Knesset, corrompent le judaïsme pour transformer Israël en théocratie fasciste, ils ne parlent pas en notre nom ».

Malgré ces protestations, le congrès du Bonds s’est déroulé tout à fait normalement. Les participants ont raconté qu’ils ne savaient même pas qu’au moment où ils étaient dans la salle, des manifestations se déroulaient à l’extérieur.

Dans son discours, Smotrich a insisté sur l’importance de l’alliance avec les Etats-Unis: »Cette alliance n’est pas celle des Républicains ou des Démocrates, des gens de gauche ou de ceux de droite. C’est une alliance autour de valeurs qui combattent le mal et ajoutent de la lumière. Parfois nous payons le prix fort pour cette alliance, mais il ne faut avoir aucun doute, à la fin, la lumière triomphe. La lumière qui sanctifie la vie, la lumière qui veut construire et non détruire, cette même lumière qui a construit la nation américaine et reconstruit l’Etat d’Israël. Nous sommes partenaires autour de cette lumière ».

Le ministre a remercié le Bonds pour ses dons: »Avec l’aide des investissements du Bonds, vous avez permis à l’Etat de se construire et de grandir et nous nous attachons à faire un retour sur cet investissement en construisant un Etat fort. Il est important que vous sachiez que vos investissements ne sont pas vain. Ils envoient aussi un message à tous les soutiens du BDS. Depuis la création du Bonds, vous avez réuni plus de 50 milliards de dollars pour Israël et nous avons construit beaucoup plus vite que le BDS ne parvient à détruire. Nous construisons ce pays pour tous ses habitants. Toute cette prospérité profite aux Juifs et aux Arabes. Les gouvernements d’Israël développent ce pays et le portent au devant de la scène mondiale ».

Smotrich a réitéré ses excuses concernant sa phrase sur Hawara et assuré qu’Israël s’engageait à préserver la vie des innocents. »Il est difficile de croire qu’il y a, à peine 70 ans, cette terre était remplie de marécages et la malaria y sévissait et aujourd’hui, tous ses habitants jouissent d’une prospérité extraordinaire. Et tout cela nous l’avons acquis sous le feu des attaques de nos ennemis ».

Il a, également, eu un mot à l’éagr de ceux qui s’inquiètent de sa vision du judaïsme: »Le judaïsme a toujours été fait de disputes, il est même construit sur ces disputes. La dispute ne doit pas nous effrayer, elle nous enrichit. Il y a parmi nous des religieux, des laïcs, des réformistes, des conservateurs et d’autres. En Israël aussi, nous avons des divergences et elles sont importantes, mais nous ne devons jamais oublié que nous sommes frères, malgré ces querelles, malgré les différentes couleurs qui composent la mosaïque juive, nous sommes un seul corps, uni. Nous avons un but commun, réparer le monde et chacun doit l’atteindre avec sa façon de voir les choses, ensemble, je n’ai pas de doute que nous arriverons ».

Smotrich doit rencontrer aujourd’hui des organisations juives à New York dont le Zionist Organisation of America (ZOA). Puis il se rendra au Panama pour un sommet des ministres des Finances avant de s’arrêter à Paris où il sera l’invité d’honneur d’un événement en hommage à Jacques Kupfer, z’l, organisé par le KKL.