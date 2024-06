Un débat très animé a eu lieu aujourd’hui (lundi) à la Knesset, lors de la commission des Finances, entre le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, et des familles d’otages venues assister à la séance.

”La question du prix à payer est l’un des dilemmes moraux, éthiques et nationaux les plus compliqués et qui causent le plus de tourments”, a commencé à dire Smotrich. Puis il a énoncé un scénario: ”Imaginons que Sinouar demande pour chaque otage vivant, 20 habitants de la bordure de Gaza qu’il pourra ensuite tuer, si c’était le prix?”.

Les familles d’otages présentes n’ont pas apprécié ses propos et l’ont interrompu. Einav Zangauker, la mère de Matan, otage du Hamas, a lancé au ministre: ”Venez remplacer Matan!”.

Smotrich a répondu: ”On peut essayer de faire taire une opinion que l’on n’aime pas, cela ne fait pas disparaitre l’opinion et la nécessité de l’affronter. Nous avons libéré Sinouar lors de l’accord Shalit et nous avons enterré 1500 Juifs parce que nous avons libéré un terroriste lors de l’accord Shalit”.

Et d’ajouter: ”Sinouar exige pour le moment la libération de centaines d’assassins avec du sang sur les mains pour relâcher les otages. Cela peut entrainer l’assassinat de très nombreux Juifs, c’est cela qu’il faut voir”.

Le ministre a renchéri: ”Lorsque le Hamas exige l’arrêt de la guerre et son maintien dans la Bande de Gaza, cela signifie qu’il va se réarmer, recommencer à tirer des missiles, à menacer les citoyens de l’Etat d’Israël et beaucoup beaucoup de Juifs pourront être, à Dieu ne plaise, assassinés lors d’un prochain 7 octobre. C’est cela le dilemme et il est douloureux et déchirant”.

En réaction aux invectives des familles d’otages, Smotrich a lancé: ”Si vous voulez faire preuve de cynisme et de démagogie, faites-le, j’écouterai et il n’y aura pas de débat. Si vous voulez un vrai débat, je suis prêt à le respecter”.

Il a conclu en disant: ”Nous continuerons à retourner chaque pierre pour ramener les otages mais nous n’accepterons pas un suicide collectif, c’est le dilemme”.