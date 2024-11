Dans le contexte du retour de Donald Trump à la Maison Blanche, le ministre des Finances et chef du parti Hatsionout Hadatit, Betsalel Smotrich, a appelé à appliquer la souveraineté israélienne sur toute la Judée-Samarie.

Lors de son allocution à la Knesset, au cours de la réunion de son parti, Smotrich a salué l’élection de Trump: ”Je félicite le Président élu Donald Trump pour sa formidable victoire écrasante aux élections aux Etats-Unis contre les prévisions des médias, des élites et des sondages. Je lui souhaite une grande réussite dans son rôle. Après des années pendant lesquelles, à mon grand regret, l’administration actuelle a choisi de s’ingérer dans la démocratie israélienne et de ne pas coopérer personnellement avec moi en tant que ministre des Finances, je formule le voeu d’une coopération avec le gouvernement élu, un travail en commun avec un renforcement de nos liens économiques et commerciaux”.

Il a ensuite affirmé que le retour de Donald Trump à la Maison Blanche était l’occasion de terminer ce qui avait été entamé juste avant qu’il ne la quitte en 2020: la souveraineté d’Israël sur la Judée-Samarie: ”Il existe aujourd’hui un consensus au sein de la coalition et de l’opposition autour du refus de la création d’un Etat palestinien qui menacerait l’existence de l’Etat d’Israël. 2025 sera l’année de la souveraineté sur la Judée-Samarie”.

Le ministre a ajouté: ”J’ai donné l’instruction à l’administration de la ityashvout au sein du ministère de la Défense et à l’administration civile de commencer à travailler pour préparer la base nécessaire à l’application de la souveraineté. Par la suite, j’ai l’intention d’initier une décision du gouvernement qui chargera le gouvernement israélien d’agir face à la nouvelle administration américaine du Président Trump et face à la communauté internationale pour appliquer cette souveraineté et la faire reconnaitre par les Etats-Unis”.