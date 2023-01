Le ministre des Finances Betsalel Smotrich, va signer aujourd’hui l’ordre de confiscation de 139 millions de shekels sur les fonds versés à l’Autorité Palestinienne. Ce prélèvement sera fait en conformité avec le jugement »Litvak » qui condamne l’AP à indemniser les victimes du terrorisme.

Ce jugement rendu il y a huit mois n’avait pas été suivi d’effets puisque le gouvernement Bennett-Lapid avait refusé de procéder à cette confiscation.

Dans le cadre des sanctions décidées par le cabinet de sécurité, jeudi dernier, le ministre Smotrich va donc appliquer la sentence et les victimes vont pouvoir être indemnisées.

Par ailleurs, toujours en vertu des décisions prises par le cabinet de sécurité, les fonds destinés à être distribués aux familles des terroristes palestiniens seront aussi retenus sur la somme totale versée à l’AP par Israël.

Rappelons que ces mesures contre l’AP ont été prises en représailles après la résolution anti-israélienne votée à l’ONU la semaine dernière, à l’initiative des Palestiniens.

Le message d’Israël à Abou Mazen est clair: il ne cherche pas à détruire l’AP mais signifie qu’il ne laissera plus passer les actions diplomatiques palestiniennes à son encontre, sans réagir.

Dans ce contexte, le Premier ministre Netanyahou a décidé de mettre en place une équipe réduite au sein du cabinet de sécurité qui discutera des détails de ces sanctions. Celle-ci sera composée du Premier ministre, du ministre de la Défense, Yoav Galant, du ministre au sein du ministère de la Défense, Betsalel Smotrich, du ministre des Affaires étrangères, Eli Cohen et du ministre des Affaires stratégiques, Ron Dermer.

Les Etats-Unis ont été informés de la démarche israélienne. Le gouvernement Biden a fait savoir qu’il n’appréciait pas ces décisions mais il a été décidé de ne pas condamner publiquement Israël partant du principe que les mesures auraient pu être bien plus drastiques. D’après certaines sources, c’est, en effet, Binyamin Netanyahou qui aurait freiné les ardeurs d’autres membres du cabinet de sécurité qui voulaient être beaucoup plus sévères envers l’Autorité palestinienne.

Le porte-parle d’Abou Mazen a réagi à ces sanctions israéliennes: »Les mesures annoncées par le gouvernement de l’occupation ont été condamnées et rejetées. Les droits des Palestiniens ne sont pas sujets à négociation. Le peuple palestinien et ses dirigeants sont en droit de défendre les droits palestiniens par le biais de décisions internationales, quel que soit le prix à payer. Nous poursuivrons la lutte politique et diplomatique jusqu’à la fin de l’occupation israélienne ».

Il a appelé la communauté internationale, et les Etats-Unis en tête, à »prendre des mesures immédiates pour contrecarrer les menaces israéliennes. Le gouvernement de l’occupation veut envenimer la situation et créer une explosion dans la région en ignorant grossièrement le droit international ».