La société israélienne « Smart Shooter » a présenté son dernier produit : le « Smash Dragon », drone multirotor équipé d’un canon de fusil de haute précision. Cette nouvelle arme permettra d’atteindre depuis les airs et du premier coup une cible fixe ou mobile. Le drone sera téléguidé par un opérateur qui sera à distance sûre. la compagnie « Smart Shooter » précise que ce kit peut s’adapter à un grand nombre de drones et peut comprendre divers sortes de fusils et de munitions. La mise au point de cette arme s’est faite sur le principe des technologies appliquées aux armes a feu individuelles déjà employées dans Tsahal et l’armée américaine et qui pallient à des problèmes tels que l’instabilité du tireur et le risque de ne pas toucher la cible du premier coup.

Le « Smash Dragon » pourra être également être utilisé par la police.

Photo Smart Shooter