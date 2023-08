Une belle moisson de médailles israéliennes. L’équipe israélienne de natation a remporté pas moins de 6 médailles – deux d’or et quatre de bronze – aux championnats d’Europe de natation des moins de 23 ans qui se déroulaient à Dublin.

Aviv Barzilaï et Ron Polonski ont remporté la médaille d’or au 200 mètres nage libre mixte. Polonski n’était qu’à 23 centièmes de la qualification pour les Jeux Olympiques. Barzilaï a remporté le 200 mètres dos. Elle a fait part de son émotion: ”Je suis très heureuse et très émue de remporter l’or pour Israël. J’ai fini les championnats du monde déçue après avoir été éliminée dès les phases préliminaires. Je n’ai donc pas eu l’occasion de montrer mes véritables capacités. Pour ma plus grande joie, ce championnat a été une deuxième chance pour terminer la saison sur une note positive et je suis heureuse d’avoir réussi à le faire. Cela me motive énormément pour l’année prochaine et les Jeux Olympiques”.