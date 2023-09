Hier (dimanche), six Israéliens ont été arrêtés par la police chypriote. Ils sont soupçonnés du viol d’une touriste britannique à Ayía Nápa. Au bout de quelques heures, l’un d’entre eux a été libéré, la garde à vue des cinq autres a été prolongée. Ils sont âgés de 19 et 20 ans.

La victime présumée a porté plainte immédiatement, elle a donné une déposition jugée cohérente qui a duré plusieurs heures. Les faits se seraient déroulés dans un hôtel, hier (dimanche). Les jeunes Israéliens impliqués sont originaires de Majd al-Krum en Galilée.

Le consulat d’Israël à Chypre est en contact avec les autorités locales et le ministère des Affaires étrangères communique les détails aux familles des suspects.

On se souvient qu’une affaire similaire avait éclaté, en 2019, lorsque 12 jeunes Israéliens avaient été arrêtés à Ayia Napa, soupçonnés du viol d’une touriste britannique. Finalement, c’est cette dernière qui a été inculpée et condamnée à 4 mois de prison avec sursis pour avoir monté l’affaire de toutes pièces.

Orit Solitsiano, la directrice de l’association d’aide aux victimes d’agressions sexuelles, s’inquiète d’un phénomène redondant: ”Hélas, nous apprenons aujourd’hui un nouveau cas de jeunes Israéliens qui sont partis en vacances et qui sont soupçonnés du viol d’une touriste. Ces soupçons viennent s’ajouter à une série de cas d’agressions sexuelles en groupe qui ont été commises à l’étranger par des bandes de jeunes Israéliens, qui sont partis ensemble et qui ont violé, se sont filmés et ont diffusé les vidéos. Nous devons y voir un signal d’alerte pour la société israélienne, parce qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé, mais d’un phénomène qui se développe d’agressions sexuelles en groupe comme appartenant à la culture des vacances à l’étranger, comme nous l’avons vu en 2019 à Ayia Napa et en Crète ou encore il y a un mois à Rhodes. Le système éducatif en Israël a un rôle à jouer auprès des jeunes pour une sexualité saine et la prévention des atteintes sexuelles, pour un dialogue sur ce qu’est le consentement et bien sûr pour toute la question des vidéos filmées et diffusées qui constituent une infraction pénale en soi”.

Les cinq jeunes Israéliens et la victime présumée doivent passer des examens médicaux pour recueillir d’éventuelles preuves, c’est ce qu’ont rapporté les autorités chypriotes. La garde à vue des suspects a été prolongée de 8 jours.