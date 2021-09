Les tentatives de mutineries se multiplient dans les prisons dans lesquelles sont détenus des terroristes. Après la fuite spectaculaire des six terroristes du centre de Gilboa, les services pénitentiaires ont décidé de resserrer les conditions de détention des terroristes, ce que refusent les terroristes qui bénéficient de conditions luxueuses de détention. Soutenus par le Hamas, le Jihad et l’Autorité Palestinienne (qui les désigne comme des « héros »), des détenus ont commencé à se rebeller, certains allant jusqu’à mettre le feu à leur cellule. Parallèlement, des affrontements ont lieu en Judée-Samarie et à Jérusalem entre des partisans des terroristes et Tsahal. Certains terroristes détenus menacent d’entamer une grèbe de la faim, sachant que les gouvernmements israéliens finissent par céder afin de ne pas attirer des condamnations internationales.

Mercredi soir, le Premier ministre Naftali Benett a convoqué une séance spéciale en présence du ministre de la Défense, du ministre de la Sécurité intérieure, du chef d’état-major de Tsahal, du commandant de la police, du directeur des services pénitentiaires, du conseiller à la Sécurité nationale et d’autres responsables sécuritaires. Il a déclaré que les événements actuels « représentent un potentiel explosif sur plusieurs fronts » et « qu’Israël est prêt à parer à toute éventualité ».

Sur le plan de l’enquête, la police est de plus en plus convaincue que les terroristes ont bénéficié de complicités à l’intérieur du centre pénitentier. Toute une série de membres du personnel du centre pénitentiaire de Gilboa, ainsi que des dirigeants seront entendus par l’unité 433 de la police judiciaire.

Enfin, des effectifs militaires et policiers supplémentaires ont été mobilisés pour poursuivre la traque des six terroristes en fuite.

