Situation sécuritaire – Fil d’infos

13h02: porte-parole de Tsahal: plus de 150 roquettes tirées en direction d’Israël depuis mardi matin! Les alertes se suivent dans un large rayon autour de la bande de Gaza.

12h24: une usine touchée par une roquette à Sederot. Pas de victimes.

12h22: Après la fin de la longue réunion sécuritaire, les appareils de Tsahal a repris ses opérations contre des ojectifs du Jihad islamique dans la bande de Gaza. La Défense passive a annoncé la liste des axes routiers interdits à la circulation dans les régions de bordure de la bande de Gaza, en raison des risques.

11h49: alerte Tseva Adom à Sederot.

11h39: le nouveau ministre de la Défense Naftali Benett a annoncé vouloir laisser à son poste le vice-ministre de la Défense Avi Dichter récemment nommé par Binyamin Netanyahou.

11h36: le bureau du chef de l’Autorité Palestinienne Abou Mazen a publié un communiqué condamnant l’élimination du chef du Jihad: « Nous condamnons ce crime odieux commis par Israël contre un civil et son épouse et qui a blessé ses enfants. Israël porte l’entière responsabilité quant aux conséquences dramatiques de la situation ».

11h27: plusieurs roquettes se sont abattues dans des zones inhabitées dans la région Eshkol.

11h17: information non encore confirmée sur un immeuble visé par un appareil israélien à Jabaliya.

11h13: impressionnante vidéo de la roquette qui s’est abattue sur la route nationale 4 près de Gan Yavneh, heureusement sans faire de victimes.

11h09: Fawzi Barhoum, porte-parole du Hamas a déclaré « qu’Israël se trompe en s’imaginant que le Hamas ne réagira pas à la mort de Baha Abou al-Atta ».

11h05: Tsahal affirme que les terroristes éliminés étaient membres du Jihad islamique et faisaient partie de ceux qui ont tiré des roquettes mardi matin.

11h02: un haut responsable du Jihad Islamique a Gaza annonce que son organisation a refusé une proposition de cessez-le-feu proposée par l’Egypte. « Nous allons attaquer Israël jusqu’à ce qu’il nous supplie pour un arrêt des hostilités ».

10h57: des sources arabes de Gaza annoncent qu’un appareil israélien a visé des individus circulant à moto. Il y aurait eu au moins deux terroristes tués.

10h50: le président de la liste Bleu-Blanc Benny Gantz a révélé avoir été prévenu avant le lancement de l’opération d’élimination du chef terroriste.

10h29: parmi les réactions dans la classe politique, c’est un soutien majoritaire à la décision d’élimination, avec un bémol honteux de la part du député travailliste Omer Bar-Lev qui « soupçonne des motivations politiques cyniques de la part de Binyamin Netanyahou » et accuse le Premier ministre d’avoir lancé cette opération pour…empêcher Benny Gantz de former un gouvernement! Même son de cloche chef Stav Shafir (Camp Démocratique) qui se pose la question du moment choisi pour cette élimination! Benny Gantz a quant à lui exprimé son soutien total à cette opération anti-terroriste. Le président de l’Etat Reouven Rivlin s’est montré irrité par les quelques critiques, déclarant que « ce n’est pas le moment des querelles politiques ».

10h26: le porte-parole des Comités de la résistance Abu Mujahad a annoncé que toutes les organisations « palestiniennes » vont s’unir afin de se venger. « Nous avons donné l’ordre d’attaquer des cibles sensibles en Israël, et on le verra dans les heures qui viennent ».

10h25: sirènes d’alerte à Ashdod et Modiin

10h20: Pour la première fois depuis des années, Tsahal a repris les éliminations ciblées de terroristes: Baha Abu al-Atta, le commandant du Jihad Islamique dans le nord de la bande de Gaza a été éliminé par un missile tiré sur sa maison. Il était responsable de très nombreux tirs de roquettes et envois de drones en direction du territoire israélien et selon les renseignements israéliens, s’apprêtait à commanditer une action terroriste de grande envergure, une « bombe à retardement » selon le communiqué.

Toujours selon les renseignements Baha Abu al-Atta avait reçu l’ordre direct du Jihad Islamique à Damas, directement lié à Téhéran, visé lui aussi par un raid durant la nuit de lundi à mardi. Il n’aurait été que blessé, sans que l’on sache à quel degré.

Suite à cette élimination, les sirènes d’alerte ont retenti dans tout le Néguev occidental mais aussi dans des villes comme Ashdod, Ashkelon, Gan Yavneh et jusqu’au centre névralgique comme Tel-Aviv, Holon et Bat Yam. Environ soixante roquettes ont ensuite été tirées. La plupart d’entre elles ont été interceptées par le système Dôme de Fer, mais à Ashdod, une maison – fort heureusement vide – a été touchée de plein fouet.

Après ces tirs, l’aviation de Tsahal a visé des objectifs du Jihad Islamique dans la Bande de Gaza.

Le secrétaire-général du Jihad Islamique, Ziyad Nahalla, qui vit à Beyrouth, a menacé Israël « qui a franchi toutes les lignes rouges » et annoncé que « la guerre est déclarée ». Il faut rappeler que le Jihad Islamique est le bras armé de l’Iran dans la bande de Gaza.

En Israël, le Premier ministre et ministre de la Défense (jusqu’à 11h) Binyamin Netanyahou a réuni à Tel-Aviv tous les responsables de Tsahal et des services de Renseignements, ainsi que son successeur Naftali Benett. Le chef d’Etat major Aviv Kochavi a déjà ordonné de renforcer les effectifs militaires dans la bordure de la bande de Gaza. Binyamin Netanyahou et Aviv Kochavi donneront un point de presse dans le courant de la matinée.

