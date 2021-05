14h05 : trois blessés légers et plusieurs personnes en état de choc près de l’école touchée par un missile à Ashkelon

13h53 : les alertes suivies de tirs de roquettes se poursuivent. Une école a été touchée à Ashkelon, heureusement vide. Le Hamas a annoncé que « l’important est encore à venir » et qu’il sera « encore plus fort ». Au gouvernement, on souhaite que Tsahal intensifie ses ripostes.

13h35 : le Hamas a prévenu que la prochain tir de roquettes sera encore plus important que le précédent.

13h34 : un immeuble touché de plien fouet à Ashkelon. Pas d’informations encore sur d’éventuelles victimes. A Ashdod, l’explosion dans l’immeuble a fait deux blessés légers et quelques personnes en état de choc.

13h28 : nouvelles alertes Tseva Adom à Ashkelon et ‘Hof Ashkelon.

13h27 : Israël a repoussé une proposition égyptienne de cessez-le-feu. « ce n’est pas le moment de nous parler » aurait dit un haut responsable israélien. A Tsahal on souhaite frapper très fort et très vite car la fenêtre d’opportunité n’est pas longue.

13h20 : un immeuble touché de plein fouet à Ashdod. Un incendie s’est déclenché. Pas d’informations encore sur d’éventuelles victimes.

13h20 : TSEVA ADOM dans de nombreuses localités y compris Ashkelon et Ashdod. Une quarantaine de missiles tirés simultanément !!

13h00 : de manière assez inhabituelle, le Hamas a annoncé des morts et des disparus parmi ses membres lors d’une attaque récente de Tsahal sur une cible bien précise. Aucune précision n’a été donnée quant au nombre ni au lieu de l’attaque.

12h38 : la yeshivat-hesder de Ramleh attaquée à coups de pierres et blocs de pierres. Les violences antijuives se poursuivent dans les villes mixtes. Le député Yinon Azoulay (Shass) s’est rendu dans une synagogue « Yossef Karo » de Ramleh saccagée par les sauvages musulmans durant la nuit de lundi à mardi. Choqué, il a confié ses impressions : « Ce sont des scènes qui rappellent les progroms de diaspora. Malheureusement, nos ennemis relèvent la tête »

11h35 : des sources arabes indiquent que deux terroristes du Jihad Islamique ont été éliminés lors de l’attaque ciblée d’un appartement dans un immeuble à A-Ramal.

12h34 : Tseva Adom dans des localités de la bordure.

12h33 : le député orthodoxe Itshak Pindrus (Yahadout Hatorah) a trouvé qui est responsable des émeutes arabes : ce sont les Juifs qui montent sur le Mont du Temple ! « A chaque fois que les Juifs touchent à ce lieu, éclate une Intifada ». Un beau coup de pouce accordé aux émeutiers, aux terroristes. et à ceux qui les soutiennent. Comment expliquera-t-il les émeutes arabes des années 1930 ?

12h29 : suite aux images apocalyptiques des violences arabes israéliennes et du soutien du parti Ra’am, la députée Orit Struck (Hatziyonout Hadatit) a épinglé Ayelet Shaked (Yamina) : « Ce sont vos futurs partenaires qui ont commis les porgroms dans les villes arabes ».

12h26 : le président de l’Etat Reouven Rivlin demande naïvement aux dirigeants de la population arabe israélienne de lancer de appels au calme en raison des émeutes et des violences qui se déroulent dans les villes atabes ou mixtes.

12h24 : plus de 300 roquettes ont été tirées en direction d’Israël depuis le début des hostilités déclenchées par le Hamas.

12h22 : le Hamas a fait transmettre par l’Egypte un message à Israël promet tant « des suprises » dans les heures qui viennent si Israël n’accède pas à ses exigences concernant Jérusalem. Il sagirait de missiles d’un nouveau type, plus précis, jamais utilisé par les terroristes jusqu’à présent. Israël aurait répondu qu’il n’y a rien à discuter et qu’un cessez-le-feu n’est pas à l’ordre du jour.

12h00 : le ministre de la Défense a donné son accord à une mobilisation de 5000 réservistes de Tsahal.

11h59 : Tsahal a déployé dans le sud des systèmes destinés à empêcher l’intrusion de drones ou drones multirotors depuis la bande de Gaza.

11h58 : Tseva Adom dans les localités du Néguev occidental

11h56 : immense toupet du président de la Ligue arabe Ahmed Aboul Gheit, qui a dénoncé les « attaques israéliennes irresponsables et sans distinction (entre civils et terroristes). « Israël est responsable de l’escalade », a-t-il rajouté, appelant la communauté internationale à intervenir immédiatement.

11h51 : des sources arabes annoncent que Tsahal a visé un appartement précis dans un immeuble situé à A-Ramal, au centre de la bande de Gaza. Il y a des « victimes ».

11h50 : Tsahal annonce avoir visé un groupe de terroristes qui venait de tirer un missile antichar.

Photo Ofer Zidon / Flash 90