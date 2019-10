Les équipes de négociateurs du Likoud et de Bleu-Blanc se sont séparées dimanche sans qu’aucune avancée n’ait été annoncée. Les deux parti(e)s ont officialisé leurs désaccords et s’accusent mutuellement de l’échec de cette nouvelle rencontre. Les négociateurs se rencontreront toutefois mercredi prochain, et de leur côté, Binyamin Netanyahou et Benny Gantz s’entretiendront en tête à tête après cette séance. Cet entretien est à l’initiative du Premier ministre qui a appelé Benny Gantz qui se trouve à Londres et lui a même proposé de se rendre chez lui pour parler afin de tenter une ultime chance.

Du Likoud, un communiqué indique que Bleu-Blanc ne veut rien entendre d’une rotation avec Binyamin Netanyahou Premier ministre durant les deux premières années et affirme que Benny Gantz aurait pris la décision stratégique de refuser un gouvernement d’union.

De son côté, Bleu-Blanc accuse le Likoud de « s’entêter à vouloir que Binyamin Netanyahou dirige le gouvernement en premier et de vouloir imposer son bloc de 55 députés de droite ». « Binyamin Netanyahou veut engranger des points en vue d’un 3e tour et pour cela, il est prêt à sacrifier les intérêts du pays », dit-on aussi à Bleu-Blanc.

Un haut responsable du Likoud a reconnu que les écarts dont encore très importants entre les deux partis malgré le fait que la Likoud ait accepté le compromis proposé par le président de l’Etat. Selon lui, le Premier ministre devrait rendre le mandat au président Rivlin bien avant le delai légal.

Au parti du Premier ministre on soupçonne Yaïr Lapid d’être l’obstacle principal à un tel gouvernement Netanyahou-Gantz car un tel scénario le priverait de son rêve de devenir Premier ministre ne serait-ce que durant un demi-mandat.

Vidéo: Nouvel appel de Binyamin Netanyahou

עדכון חשוב ממני אליכם >> שנה טובה, שנה של אחדות, שנה של הצלחה! pic.twitter.com/ay5qv5bWmZ — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) September 29, 2019

Photos Miriam Alster et Yonatan Sindel