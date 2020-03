La 23e Knesset s’est réunie en « séance plénière » (*) mercredi matin, mais après quelques minutes, son président Yuli Edelstein a clos la séance et décrété une « pause » à la surprise générale. Il a expliqué qu’il voulait laisser le temps aux équipes de négociateurs du Likoud et de Bleu-Blanc qui se trouvaient au même moment dans ses bureaux de parvenir à des accords sur les questions importantes en suspens pour lesquelles il a proposé un plan de compromis sur la formation des commissions parlementaires principales: commission de fonctionnement de la Knesset, commission des Finances, commission des Affaires étrangères et de la Défense, commission du Travail et des Affaires sociales et peut-être même une commission ad hoc de supervision du Corona. Yuli Edelstein a indiqué aux députés que ces pourparlers étaient en voie d’aboutir et que cela permettrait de neutraliser toutes les dissensions en cours et de pouvoir enfin permettre à la nouvelle Knesset de fonctionner.

Yuli Edelstein s’est engagé à réunir à nouveau une « séance plénière » dans la journée, dès que les négociateurs des différents partis se seront mis d’accord.

(*) La séance plénière se déroule de manière virtuelle en raison des circonstances, les députés étant en contact par vidéoconférence ou téléphones portables.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90