En plus de la poursuite de acheminement de troupes et armement vers la zone de la clôture, Israël a transmis mardi soir un sévère avertissement au Hamas par l’intermédiaire des Egyptiens: la poursuite des tirs, provocations, émeutes et lancers d’engins ou ballons piégés aura des conséquences très graves pour l’organisation terroriste.

Lors de la réunion qu’a tenue le Premier ministre avec les responsables sécuritaires dès son retour des Etats-Unis (le cabinet n’a finalement pas été réuni), il a été décidé de ne pas décréter officiellement de cessez-le-feu afin de garder les coudées franches pour les jours qui viennent.

En effet, Binyamin Netanyahou souhaite que Tsahal soit fin prêt en cas de nouvelles flambées de violences qui sont prévisibles (et prévues) vendredi et samedi le long de la clôture. Il y a d’une part vendredi le premier anniversaire de la « marche du retour », et le lendemain, la « journée de la terre », commémorée chaque année par les ‘Palestiniens’, deux prétextes pour le Hamas pour faire monter à nouveau la tension et provoquer Tsahal. L’organisation terroriste prévoit l’arrivée de cinquante-mille personnes le long de la clôture avec son cortège de provocations, incendies de pneus, tentatives d’entrer de force en territoire israélien et lancers d’engins, ballons ou cerfs-volants piégés.

Chars de Tsahal en attente près de la clôture de sécurité – Photo porte-parole Tsahal

Tsahal a volontairement diffusé de nombreuses photos et vidéos montrant les chars et autres blindés qui se sont amassés près de la clôture, prêts à agir. Au gouvernement et à l’Etat-major, on espère que ces images feront réfléchir les dirigeants terroristes jusqu’à la fin de semaine, et sinon, le dispositif sera prêt pour un cap supplémentaire dans la réaction de Tsahal, à plus forte raison si les tirs de roquettes reprennent dans les jours qui viennent.

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90