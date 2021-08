Pour la seconde fois en trois jours, les sirènes d’alerte ont retenti dans le nord d’Israël, une nouvelle fois en Haute Galilée mais également sur le nord du Golan. Toute une série d’explosions ont ensuite été entendues. Le porte-parole de Tsahal a fait état d’au-moins dix roquettes tirées depuis le Liban. Le système Dôme de Fer les a toutes interceptées. L’Iran se trouve derrière ce « réchauffement » mais aussi des organisations « palestiniennes » liées au Hamas basées au Liban et qui profitent de la désagrégation de ce pays pour circuler et agir librement. L’Iran et les organisations terroristes veulen aussi tester le nouveau gouvernement israélien.

Tsahal a débuté sa réplique avec des tirs d’artillerie en direction des zones d’où sont parties les roquettes, mais il est probable – et nécessaire – que d’autres opérations suivront car la réplique d’il y a deux jours ne semble pas avoir entraîné la dissuasion nécessaire.

La Défense passive n’a pas donné de consignes particulières à la population.

Photo Bassel Awidat / Flash 90