Les sirènes d’alerte ont retenti à Kiryat Shemona et dans plusieurs localités de Haute Galilée. Quelques instants plus tard, plusieurs explosions ont été entendues. Les premiers éléments font état de trois roquettes tirées depuis le Liban dont l’une s’est abattue sur le territoire libanais et un en zone inhabitée, provoquant un départ de feu. Tsahal réplique par des tirs d’artillerie en direction de le source des tirs. Les secouristes du Magen David Adom s’occupent de plusieurs personnes en état de choc.

Les habitants de Kiryat Shemona ont été invités à rester chez eux jusqu’à ce que l’incident soit clos.

Vidéo :

Photo PP Magen David Adom