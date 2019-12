Si l’on en croit les sondages successifs, la désunion entre les composantes du sionisme-religieux risque de les faire carrément disparaître de la prochaine Knesset. Interviewé sur Galei Israël, Itamar Ben-Gvir, président du parti Otsma Yehoudit, a lancé un appel aux dirigeants des partis Habayit Heyhoudi et Ihoud HaLeoumi afin d’entamer des négociations pour conclure une alliance électorale: « Je profite de cette tribune pour lancer un appel au rav Raphy Peretz et à Betzalel Smotrich et leur dire que ‘cela suffit avec les jeux d’enfants’. Nous pouvons déjà nous asseoir dans une pièce ce matin et en sortir ce soir avec un accord d’alliance ou une décision d’organiser de primaires pour une liste commune, c’est selon… »

D’après les sondages, à l’heure actuelle, seule une liste commune des trois partis aurait une chance de franchir la barre du seuil d’éligibilité, ce qui pourrait modifier totalement la répartition des sièges entre les deux blocs.

Rappelons aussi que lors de la dernière campagne, les pourparlers entre Otsma Yehoudit et les deux autres partis sionistes religieux avaient échoué pour une question de classement sur une liste commune. Otsma Yehoudit avait alors décidé de se présenter seul, convaincu de passer la barre, mais n’avait finalement obtenu que 83.600 voix soit 1,88% (le seuil d’éligibilité est à 3,25%).

De son côté, la Nouvelle Droite dirigée par Ayelet Shaked et Naftali Benett a annoncé qu’elle se présentera séparément, confortée par les sondages qui lui accordent régulièrement entre 5 et 6 sièges. Pour dissiper toutes les rumeurs et les spéculations, Matan Kahana, n°3 du parti a confirmé dimanche matin qu’Ayelet Shaked reste bel et bien dans la Nouvelle Droite.

Photo Hadas Parush / Flash 90

