Pour le rav Zalman Melamed de Beit-El la crise du Corona devrait avoir pour effet de mettre en évidence ce qui est en commun et relativiser ce qui divise. Il souligne que ce qui se passe actuellement entraînera des changements profonds dans la société avec des réflexions de fond qui seront une occasion de se rapprocher de l’unité à laquelle aspirent tous les sionistes religieux, entre le peuple d’Israël, la terre d’Israël et la Torah d’Israël.

C’est en ce sens qu’il a adressé une lettre contenant un appel urgent à tous les rabbanim, directeurs de yeshivot et yeshivot hesder et autres responsables du courant sioniste-religieux dans l’objectif de créer une instance rabbinique supérieure qui engloberait toutes les tendances de ce secteur.

Dans sa lettre, il invoque « l’ADN » du sionisme religieux qui depuis ses origines a pour objectif de relier les différents secteurs de la nation juive et décrète: « Qui, si ce n’est les rabbins sionistes religieux, doivent être les premiers à montrer l’exemple de l’unité? » Dans son appel, le rav Melamed cite des courants très différents voire aux antipodes les uns des autres tels que l’organisation rabbinique Tsohar, la yeshiva Har Etzion d’Alon Shevout, la yeshiva Har Hamor du rav Tsvi Tau, la yeshiva du Merkaz Harav ou encore l’organisation rabbinique Beit Hillel. Il ne nie pas les divergences de vues – parfois profondes – qui existent entre les différentes écoles mais estime que « toutes sont engagées dans la même voie » et « que ce qu’elles ont en commun est bien plus important que ce qui les sépare ».

Le rav Melamed appelle donc à la création d’une instance rabbinique supérieure qui réunira toutes les tendances du sionisme religieux. Il a conclu ainsi: « Cette pandémie est une leçon divine. Nous devons tenter de comprendre ce que Dieu veut nous enseigner. Alors que la punition du lépreux était d’être isolé (confiné) à cause de la médisance qui divisait les gens et l’avait amené à cet état, nous devons au contraire cesser nos divergences, rapprocher les êtres et apprendre à voir ce qui est bon dans la manière de penser de nos prochains, du moment qu’ils agissent de manière désintéressée et dans un but noble. Nous sommes tous les fils du même berger ».

