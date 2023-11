Des officiers supérieurs de Tsahal ont adressé au chef d’état-major des messages très clairs lui disant qu’il devait absolument poursuivre les combats ‘dans les profondeurs de la bande de Gaza’. « Il reste encore beaucoup à faire », ont-ils souligné, en précisant que ‘Sinwar tentait de sauver les infrastructures (de l’organisation terroriste) et le reste de la direction du Hamas’. Ils ont insisté : « On ne doit pas lui laisser cette chance ».

Ces messages proviennent essentiellement de deux hauts gradés, qui ont souligné qu’après la trêve respectée pour la libération des otages, il ne fallait en aucun cas arrêter les manœuvres terrestres. Un officier supérieur a souligné, lors d’un forum à huis clos, que « l’avenir de la guerre reposait sur les épaules des commandants de division et des commandants des brigades chargés des manœuvres. D’autres ont rappelé que ‘le Hamas avait tenté d’arrêter l’opération terrestre de Tsahal’ et que ‘Sinwar comprenait déjà que tôt ou tard, son destin était scellé et que Tsahal et le Shin Bet étaient à ses trousses’. Ils ont déclaré que Tsahal devait ‘aller jusqu’au bout et poursuivre ses manœuvres vers le sud de la bande de Gaza’.

Dimanche soir, le Premier ministre, évoquant la troisième phase de libération des personnes enlevées, a déclaré : « Nous venons de ramener un nouveau groupe d’otages, composé de femmes et d’enfants, et nous sommes profondément émus.. »

Il a ajouté : « Je me suis entretenu avec le président américain Joe Biden. Je lui ai dit que lorsque nous terminerons cette transaction, nous reprendrons de toutes nos forces notre mission qui consiste à éliminer le Hamas, à assurer que la bande de Gaza ne soit plus jamais ce qu’elle était et bien entendu, à faire rentrer tous nos otages ». Il a conclu avec fermeté : « Je suis convaincu que nous réussirons à accomplir notre tâche parce que nous n’avons pas d’autre choix ».