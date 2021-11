Après l’attentat commis dimanche matin à Jérusalem, le député Sim’ha Rotman (Hatziyonout Hadatit) a laissé éclater sa colère contre Nir Orbach (Yamina) après sa réaction. Orbach a écrit : « Aujourd’hui, un citoyen a été assassiné près du Mont du Temple, le lieu le plus sacré du peuple juif. La semaine dernière une séance s’est tenue en commission de l’Education sur la nécessité de renforcer le lien avec le Mont du Temple dans les écoles. Cette triste journée montre à quel point cette discussion a été plus importante et pertinente que jamais. Lorsque le terrorisme tente de frapper notre corps nous le vainquons par la force de notre esprit. Je fais confiance aux forces de sécurité et sur le gouvernement pour enrayer le terrorisme ».

Pour Sim’ha Rotman c’en était trop : « Aujourd’hui, ce n’est pas un citoyen qui a été assassiné mais un Juif. Et il a été assassiné par un membre du Hamas, l’organisation soeur de Ra’am ! C’est le mouvement qui reçoit de l’argent de Ra’am et dont un membre était assis à côté de Benett et Abbas lorsqu’ils sont signé les accords de coalition. Vous souvenez-vous comment votre ami, Mansour Abbas, s’était opposé à l’installation de portiques électroniques aux entrées du Mont du Temple ? Force de l’esprit ? Vous moquez-vous de nous ?!! »

Photo Sraya Diamant / Flash 90