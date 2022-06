La députée démissionnaire de la coalition, Idit Silman, a été à l’encontre de ses anciens camarades à deux reprises cette semaine: lors du vote pour la loi sur la Judée-Samarie lorsqu’elle s’est absentée de la salle pour ne pas avoir à voter et lors de son vote contre la nomination de Matan Kahana comme ministre des Cultes. Les deux fois, la coalition a perdu.

Elle a clairement signifié qu’elle n’était pas acquise automatiquement à la coalition qu’elle a quittée juste avant Pessah.

Au sein de son parti, Yamina, on penserait à la dessaisir de la présidence de la commission Santé et à la déclarer dissidente, comme cela a été fait avec le député Ami’haï Chikli.

Mais Silman ne serait pas inquiète. Elle ne penserait pas que son parti aille jusque là et en aurait donné une explication à ses proches. Elle aurait affirmé posséder des »éléments économiques » compromettants pour Nir Orbach, du temps où celui-ci était directeur du parti Habayit Hayehoudi. Rappelons qu’à cette même période c’est Naftali Bennett qui était le chef du parti. Il faut noter que les comptes du parti ont été l’objet de soupçons et de plaintes, toutes classées sans suite par le tribunal interne au parti et par la police.

La décision de démettre Silman de ses fonctions de présidente de la commission Santé et celle de la déclarer »dissidente » doivent avant tout passer par la commission de la Knesset, dirigée par Nir Orbach. Silman estime que celui-ci n’a pas intérêt à autoriser ces démarches compte-tenu de ce qu’elle saurait sur lui.

Idit Silman a nié en bloc les informations avancées sur Galei Tsahal, quant à Nir Orbach il a préféré ne pas réagir.