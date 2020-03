Nos prières ont toujours su influencer le cours de l’histoire, les plans de la nature. On a tant prié pour l’abondance de pluie. Et celle-ci a fait déborder de joie le Kinneret et fait pâlir de blancheur le Hermon.

À présent nous avons un nouveau vœu, différent, inédit. Es-Tu prêt à tout entendre ?

On voudrait du soleil, en Israël et sur toute la planète ! Oui une grosse chaleur comme Tu sais nous l’envoyer. Une véritable canicule. Donne-nous une avance sur l’été, on refera les comptes à Hanouka. Non, non, pas pour bronzer, ni pour économiser l’électricité. Besoin de rayons solaires qui vont chasser ce maudit virus qui cherche à nous éteindre, en nous immobilisant, en nous démoralisant, en nous empêchant de vivre normalement.

Je me permets de profiter de Ton attention particulière pour Te féliciter d’avoir envoyé cette clairvoyance à ton peuple dans sa capacité à surmonter la crise du Corona. Israël s’avère être l’exemple dont doivent s’inspirer les autres pays du globe. Action, prévention, réactions. Grâce à Toi, modé ani.

Nous avons aussi besoin de lumière, d’une clarté particulièrement forte pour résoudre notre imbroglio politique. Nous adorons tous les journées chômées en milieu de semaine, un vrai bonheur. Mais plus pour aller voter, please ! La mer, le resto, la campagne, la montagne, oui ! Mais pas de quatrièmes élections, on n’en veut pas.

On est un seul peuple, avec 70 tendances politiques différentes, et alors ? On est ici pour vivre ensemble et s’entendre. On est d’accord sur l’essentiel, les 90 %. Le reste, on en reparlera après, quand le nuage sera passé. En attendant, ça suffit le bla bla bla, on veut un gouvernement d’urgence nationale.

Oh mon D ieu, je lève les yeux vers le ciel et il est déjà là.. « Morid hatal vé Ma’alé HaShemesh ».

C’est bon de pouvoir tout Te confier, en toute quiétude.

Une dernière chose avant de ranger ma plume.

Une simple demande : S’il Te plaît : Dessine-moi une route.

Une belle route, droite, bordée d’arbres, et en fond un beau ciel bleu pour nous accompagner, et une jolie musique, joyeuse et pleine d’espoir, jusqu’à la prochaine destination, celle de la liberté, Pessah !

Avraham Azoulay