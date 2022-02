À propos du rapport d’Amnesty International qui fait d’Israël un État apartheid :

Pourquoi faut-il signer la pétition qui dénonce ce rapport scandaleux ?

Mardi 1er février Amnesty International – UK a publié un rapport scandaleux et calomnieux intitulé « Israël : les Palestiniens sont victimes d’un apartheid » dont l’objectif est de faire condamner Israël pour crime contre l’humanité par la Cour pénale internationale qui a ouvert une enquête en mars 2021. Mettre Israël, dans la même catégorie que l’Afrique du Sud qui a instauré un système d’Apartheid contre sa population noire, est un stratagème infamant pour le délégitimer.

Ce rapport prétend s’appuyer sur le droit international mais le torpille d’emblée en racialisant le conflit et en cherchant à saper les fondements de l’État d’Israël qui est le fruit d’un consensus international.

Amnesty confond, les Palestiniens des Territoires et les Arabes israéliens. Or, les droits des Palestiniens sont régis et couverts par le régime juridique de l’Autorité Palestinienne, mis en place conformément au droit international. Aucun pays au monde ne peut accorder l’égalité des droits aux personnes qui ne sont pas ses propres citoyens, cette exigence est tout simplement ridicule.

La réalité politique et sociétale d’Israël contredit ce rapport profondément biaisé. Les Arabes israéliens représentent une communauté dynamique qui occupe des postes importants dans la médecine, la science, les médias, la culture… Ses membres sont également nommés à la Cour suprême et élus à la Knesset, au sein de laquelle le parti arabe, islamiste Ra’am, participe pleinement à la vie politique. Ainsi le ministre du Développement régional, Issaoui Fredj, arabe israélien et membre du Meretz, a contesté le rapport : « On peut dire beaucoup de choses sur Israël, mais pas qu’il s’agit d’un pays d’apartheid ! ».

À l’heure où les communautés juives sont confrontées à une montée sans précédent de la violence et des actes antisémites, les mensonges d’Amnesty International ne font qu’alimenter la haine et légitimer les agressions à leur encontre dans le monde entier.

Alors que le Président de la République française, mais aussi l’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté la définition opérationnelle de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA) pour lutter contre toutes les formes d’antisémitisme, la France se doit d’être cohérente et joindre les actes à la parole.

Ce rapport, fait de contre-vérités et de mensonges, ne fait qu’opposer deux peuples alors que nous devrions chercher à rassembler et à ramener sur le chemin de la paix.

Alors que les États-Unis, l’Allemagne, l’Autriche, l’Australie, la Grande-Bretagne, la République tchèque ont d’emblée rejeté le rapport d’Amnesty, nous attendons de la France qu’elle fasse de même et le condamne avec la plus grande fermeté.

