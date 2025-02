La famille des jumeaux Ziv et Gali Berman, otages du Hamas depuis le 7 octobre, a indiqué avoir reçu un signe de vie.

Les proches des deux frères enlevés de Kfar Azza avec Emily Damari ont écrit aux membres du kibboutz: »Nous respirons mieux d’un côté mais nous savons entre les mains de qui ils se trouvent et à quel point leur vie est en danger ».

Ziv et Gali travaillent ensemble dans le monde du spectacle en tant qu’éclairagiste. A l’occasion de leur 27e anniversaire le 10 septembre dernier, plusieurs artistes avaient tourné une vidéo pour leur dire à quel point ils leur manquent et combien ils souhaitaient les voir revenir.

Dans la vidéo, chaque artiste tour à tour se plaignait de l’éclairage sur scène qui n’est pas adapté. Puis, ils demandaient où étaient les éclairagistes: »Il y avait ici deux éclairagistes, où sont-ils? ».

»Gali et Ziv Berman sont nos éclairagistes. Eux et leur sourire nous apportent de la lumière. Et maintenant ils sont dans l’obscurité. Cela va bientôt faire un an. Nous devons mettre un terme à cela. Nous devons les sortir de là-bas, nous devons les ramener à la maison. Eux et tous les otages. Maintenant! », déclaraient les artistes dans cette vidéo.

»On peut ramener mes amis? Ils devraient être ici », »Gali, Ziv, vous me manquez tellement », »Il n’y a pas un jour où je ne pense pas à vous », »Nous ne renoncerons pas avant que vous soyez rentrés à la maison », autant de témoignages d’affection que les artistes espèrent que Gali et Ziv ont reçu.