Les otages qui ont été libérés ces dernières semaines ont pu donner un signe de Yossef Haïm Ohana, 24 ans, à ses proches. »Nous avons des indications claires qu’il est toujours en vie », a raconté sa tante sur Ynet.

La famille d’Ohana, enlevé le 7 octobre du festival Nova, avait choisi de rester discrète jusqu’à maintenant. Mais après les terribles images des otages libérés samedi dernier, elle souhaite maintenant se faire entendre: »Nous avons choisi de parler dans la presse après la libération de samedi dernier », a expliqué la tante de Yossef Haïm, »Ils n’étaient que l’ombre d’eux-mêmes. Je suis heureuse qu’ils soient revenus mais je pense aux autres. Que vont-ils devenir? Il faut se réveiller. Nous n’avons plus le temps, ils doivent revenir aujourd’hui ».

Yossef Haïm a été enlevé alors qu’il aidait à évacuer les blessés du festival Nova. Sa mère avait raconté: »Son ami m’a raconté que lorsque les tirs ont commencé, ils ont aidé les blessés et les ont transportés pour qu’ils puissent recevoir des soins. Ils ont essayé de courir vers la route principale mais ils ont été la cible de tirs de RPG. Yossef Haïm a couru à gauche, son ami à droite et il s’est caché sous une voiture. L’ami a été blessé par un missile, il a eu le temps de voir Yossef Haïm derrière une voiture puis il ne l’a plus vu ».

Depuis que des otages commencent à être libérés, des signes de vie de huit otages dont on n’avait jusqu’alors aucune nouvelle ont été communiqués aux familles: Yossef Haïm Ohana, Gali et Ziv Berman, Elkana Bohbot, Nimrod Cohen, Alon Ohel, Omri Miran et Elia Cohen.