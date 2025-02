Boaz Miran, le frère d’Omri, otage du Hamas depuis 494, a raconté aujourd’hui (mardi) avoir reçu un signe de vie de son frère par des otages qui ont été libérés récemment.

»On nous a dit qu’il était en vie et que son état était relativement bon. Il était détenu dans des tunnels mais aussi dans des appartements. Les informations que nous avons reçues datent du mois de juillet dernier. En cinq minutes tout peut changer. Donc nous ne sommes pas vraiment rassurés. Au mois de juillet, l’otage qui a été libéré a été transféré dans un autre lieu et depuis il n’a pas revu Omri. Peut-être que le Hamas les a séparés parce qu’ils appartiennent à des catégories différentes et au mois de juillet il était question d’un accord », a déclaré Boaz.

Omri, 46 ans, a été enlevé de sa maison dans le kibboutz Nahal Oz le 7 octobre. Il était avec sa femme et ses deux filles de 2 ans et 6 mois qui, elles, ont été sauvées.

Omri ne figure pas dans la liste de 33 otages qui doivent être libérées lors de la première phase de l’accord actuellement en cours.