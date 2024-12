Le Hamas a publié aujourd’hui (samedi) une vidéo de l’otage Matan Zangauker.

La famille de Matan a autorisé la publication de la vidéo estimant qu’il s’agit d’une ”preuve de vie” et non de ”terreur psychologique”. Sa mère, Einav, est devenue le symbole de la lutte pour le retour des otages ces derniers mois. Elle réclame au gouvernement de changer de politique et lui reproche de ne pas tout faire pour obtenir le retour des otages. Elle fait partie de ceux qui accusent explicitement le Premier ministre de torpiller toute chance d’accord.

Dans la vidéo publiée par le Hamas, Matan déclare qu’il est otage depuis 420 jours, ce qui laisse penser qu’elle a été tournée il y a peu de temps.

Il dit également, suivant certainement un texte dicté par les terroristes qui le détiennent: ”M. le Premier ministre, j’ai entendu le nouveau projet pour nous ramener à la maison. J’ai entendu que vous avez promis à chaque personne qui nous rendra cinq millions de dollars et un départ sécurisé hors de la Bande de Gaza. Je suis très déçu, je suis très déçu. Maintenant je suis persuadé que vous ne connaissez pas vos ennemis et que vous ne savez pas quelle est leur intention. C’est votre échec et celui de votre gouvernement depuis le 7 octobre. Peuple d’Israël, ne nous abandonnez pas, nous sommes encore en vie, nous sommes encore en vie. Nous voulons revenir en bonne santé avant que nous ne devenions fous. La solitude tue et l’obscurité est effrayante. Ce n’est pas juste que nous payons pour les erreurs que notre gouvernement fait. Il est temps de mettre un terme à notre supplice”.

Matan s’adresse aussi à sa mère: ”Maman, je te vois, j’entends beaucoup parler de toi. Je comprends ce que tu fais. J’entends les actions que tu mènes. Je suis très heureux de savoir que tu vas bien. J’espère te revoir bientôt. J’espère être de nouveau à ta table, manger avec toi, parler avec toi, boire avec toi”.

Puis, il accuse l’échelon politique: ”Vous nous laissez mourir, vous nous laissez tomber. Je ne comprends pas ce que vous faites, pourquoi vous faites toutes ces erreurs. Je paie pour vos erreurs, pour les erreurs que vous faites chaque jour. Chaque jour, je meurs un peu plus. Une partie de moi meurt. Habitants d’Israël, ma famille, mes amis, Maman, Tatou, mes deux grands-mères, notre gouvernement nous a abandonnés, il continue de nous abandonner jour après jour. J’espère que vous faites tout ce que vous pouvez pour changer la situation, pour me ramener moi et tous les prisonniers (sic), sains et saufs. La vie dans la Bande de Gaza n’est pas facile. Nous manquons de nourriture, de boisson, de médicaments. Nous vivons comme des rats, des araignées ou tout autre animal. Le manque d’hygiène nous affecte beaucoup”.

Matan a appelé les Israéliens à manifester devant le domicile de Netanyahou: ”Ne le laissez pas dormir, même une minute. Nous souffrons. Nous souffrons donc il mérite de souffrir comme nous, lui et sa famille. J’espère que bientôt nous reviendrons. Je ne sais pas pourquoi cela prend autant de temps. Pourquoi n’y a-t-il pas d’accord? Nous sommes-nous encore ici? Ne nous oubliez pas, ne nous oubliez pas”.