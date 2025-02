La famille de l’otage David Cunio (33 ans) annonce avoir reçu un signe de vie grâce aux otages libérés qui étaient avec lui pendant leur captivité. Il avait été enlevé le 7 octobre de Nir Oz avec son épouse Sharon et leurs jumelles de 3 ans, Emma et Yuli. Sharon et les deux fillettes ont été libérées lors du premier accord de novembre 2023.

Le frère de David, Ariel, compagnon de l’ex-otage Arbel Yehud, a lui aussi été enlevé le 7 octobre. Il est lui aussi encore aux mains du Hamas.

Les deux frères ne figurent pas dans la liste de 33 otages libérés lors de la première phase de l’accord.