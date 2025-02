La famille de l’otage Alon Ohel a annoncé avoir reçu un signe de vie pour la première fois depuis 492 jours.

Des otages qui ont été libérés étaient détenus avec lui et ont raconté qu’il était en vie mais blessé aux yeux et ne reçoit pas les soins médicaux nécessaires.

Il souffre de conditions de détention très difficiles, notamment de sous-nutrition et n’a jamais été exposé à la lumière du jour. Alon ne fait pas partie des otages qui doivent être libérés lors de cette première phase de l’accord.

»Nous avons appris qu’Alon était détenu depuis son enlèvement dans des tunnels à Gaza avec d’autres otages qui ont été libérés ces derniers temps », a déclaré la famille d’Alon, »Nous sommes heureux et émus de le savoir en vie mais aussi préoccupés et choqués par son état de santé physique et mentale et par les sévices que lui et les autres otages continuent de subir. Alon a survécu à l’enfer jusqu’à maintenant mais il n’a plus le temps. Il est interdit de repousser la libération des otages, ils sont tous des cas humanitaires ».

Alon a été enlevé le 7 octobre de »l’abri de la mort » à Reïm alors qu’il s’y était réfugié avec d’autres participants au festival Nova dont Or Lévy, libéré hier.