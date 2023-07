La dispense de visa pour les Israéliens qui souhaitent entrer sur le territoire américain n’est toujours pas actée. Cela fait de longs mois que les autorités israéliennes travaillent face à leurs homologues américains pour que les citoyens israéliens puissent bénéficier de cette facilité.

Aujourd’hui (mercredi), une nouvelle étape sera franchie. L’ambassadeur israélien, Mike Herzog, et l’ambassadeur sortant américain, Tom Nides, vont signer à Washington un mémorandum qui fera entrer Israël dans le programme d’obtention de la dispense de visa.

Cette signature ne fait pas entrer la dispense en vigueur mais marque le début d’une période test de 4 à 6 semaines au terme de laquelle l’administration américaine décidera si la dispense de visa peut être accordée aux Israéliens.

Le point sensible est celui de la réciprocité que les Etats-Unis exigent concernant leurs citoyens qui possèdent une double citoyenneté qu’elle soit américaine et israélienne ou américaine et palestinienne.

L’autre sujet sur lequel les négociations perdurent est celui de la nature et de la quantité d’informations qu’Israël doit fournir aux Etats-Unis sur ses citoyens qui souhaitent être dispensés de visa, ainsi que sur les citoyens américains à qui l’entrée en Israël a été refusée.

Dans le memorandum, il a été convenu qu’Israël réserverait un traitement égalitaire aux Arabes américains et aux Palestiniens américains qui ne vivent ni en Judée-Samarie, ni dans la Bande de Gaza et ne posera aucune limitation à leur entrée sur le territoire israélien.

Concernant, les Palestiniens américains qui résident en Judée-Samarie, ils pourront entrer en Israël pour une période de trois mois et voyager par l’aéroport Ben Gourion. Cette mesure n’entrera en vigueur que dans 6 ou 9 mois après la mise au point d’une application spéciale.

En revanche, les Palestiniens américains qui habitent dans la Bande de Gaza ne pourront pas entrer en Israël par le passage d’Erez dans le sud du pays mais uniquement par celui d’Allenby, à la frontière avec la Jordanie.