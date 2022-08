Le ministre de la Défense, Benny Gantz, est en ce moment en visite au Japon, à l’occasion du 70e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.

Il a été reçu au ministère japonais de la défense par son homologue, Hamada et la garde d’honneur. Les deux ministres ont signé un « mémorandum de coopération en matière de défense », qui permettra aux pays respectifs d’élargir leurs échanges en matière de défense, de stratégie et de défense.

Les ministres se sont félicités de la signature du mémorandum au cours de l’année commémorant le 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Japon et Israël, et ont réitéré l’opportunité de promouvoir davantage la coopération en matière de défense entre les pays.

Benny Gantz a rappelé la mémoire du Premier ministre japonais récemment assassiné, Shinzo Abe.

Puis il a déclaré: »En Israël, nos troupes servent dans les « Forces de défense israéliennes – Tsahal » – parce que notre mission est de défendre notre peuple. Monsieur le Ministre, nos pays partagent cet objectif commun : défendre nos foyers, rechercher la paix et la stabilité. La coopération entre Israël et le Japon dans le développement de la technologie et le partage des connaissances nous permettra de réaliser notre vision commune. La stabilité mondiale est menacée par le programme nucléaire et les activités malveillantes de l’Iran. Je reviens tout juste d’une visite chez notre proche allié commun, les États-Unis, où j’ai discuté de l’accord nucléaire avec l’Iran. Cette menace nécessite un front international uni dirigé par les États-Unis ».

Photos: Ariel Hermoni (IMOD)