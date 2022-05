La ministre israélienne de l’économie Orna Barbibaï a signé un accord historique de libre-échange avec les Emirats arabes unis, ce matin à Dubaï.

L’accord prévoit l’augmentation des échanges commerciaux entre les deux pays, ainsi que des échanges de services, l’augmentation des exportations israéliennes vers les Emirats arabes unis ainsi que l’exonération de taxes de manière immédiate ou progressive sur 96% du commerce entre les deux pays dans les domaines de l’alimentation, de l’agriculture, des cosmétiques, du matériel médical et des médicaments, entre autres.

L’accord comprend également un volet sur les normes de régulation, la coopération, les biens publics, le commerce électronique et la préservation des droits de propriété intellectuelle.

Les échanges commerciaux entre Israël et les Emirats devraient ainsi augmenter de centaines de millions de dollars.

La ministre Barbibaï a déclaré: »ll s’agit d’un événement historique dans les relations économiques entre Israël et les Emirats arabes unis, le premier accord de libre-échange avec un pays arabe ».

Son homologue emirati, Abdallah Bin Touk Al Marri, a tenu à préciser la signification d’un tel accord dans la région: »Cet accord représente plus qu’un accord commercial: il symbolise l’importance de la construction d’une coopération significative. Notre accord peut montrer aux nations et aux gouvernements à travers le monde que la coopération et le dialogue sont la bonne voie pour transformer les défis en opportunités ».