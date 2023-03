Alors que les informations faisaient état d’un refroidissement des relations entre Israël et les Emirats arabes unis, les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont signé, en présence de Binyamin Netanyahou, un accord de libre-échange aujourd’hui (dimanche).

Le Premier ministre a déclaré: « L’accord qui a été signé aujourd’hui conduira à la réduction des droits de douane, à la baisse du coût de la vie et donnera une vitalité supplémentaire aux affaires entre Israël et les Émirats arabes unis. Je suis certain que nous serons en mesure d’élargir le cercle de la paix entre Israël et d’autres pays de notre région ».

Dès l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange, les droits de douane seront abaissés ou annulés sur environ 96 % des marchandises et permettront aux entreprises israéliennes d’accéder aux appels d’offres du gouvernement des Émirats arabes unis. L’accord de libre-échange entre Israël et les Émirats arabes unis sera un moteur de croissance principal pour renforcer la coopération économique et commerciale entre les deux pays et renforcera davantage les relations bilatérales.

En 2022, le commerce bilatéral a atteint plus de 2,5 milliards de dollars (hors logiciels et services) ; les Émirats arabes unis sont ainsi devenus le 16e partenaire commercial d’Israël.

Dès l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange, le ministère des Affaires étrangères prévoit que la portée du commerce bilatéral augmentera considérablement, ce qui entraînera des emplois supplémentaires sur le marché israélien et réduira également le coût de la vie en Israël.