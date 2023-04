Article écrit par Miri Maman pour Actualité Juive

Une nouvelle attraction s’offre aux touristes à Jérusalem : des visites guidées en bus à impériale ! Cette excursion unique et inoubliable de deux heures comprenant des points de vue panoramiques sur la ville sainte est une grande première pour une telle attraction en Israël. L’histoire a débuté en été 1985, lorsqu’un cargo a débarqué un bus à impériale au port d’Ashdod. Le bus devait être testé sur les lignes de transport public interurbain d’Egged mais le projet a finalement été abandonné. Une autre tentative a été faite en 2004 : trois lignes de bus à impériale ont été activées par Egged à l’intention exclusive des touristes – mais cet essai a lui aussi avorté. Après près de vingt ans, Jérusalem retente l’expérience et affecte quatre autobus à impériale au transport de touristes à travers la ville. La visite, d’une durée de deux heures, passera par le Mur occidental et la Vieille Ville, un point de vue sur le mont des Oliviers, le quartier de Rehavia, le parc Sacher, la Knesset et le mont Herzl.

Jérusalem fait partie de la liste des « 50 meilleures destinations du monde pour 2023 » publiée récemment par le Time Magazine. La ville sainte offre déjà de nombreux moyens de transport, du bus au train en passant par le tramway ; on pourra dorénavant y ajouter les bus à impériale. Ce modèle de bus à deux étages, particulièrement adapté à la visite des villes, est très populaire dans les hauts lieux du tourisme comme New York ou Barcelone. Il est surtout l’icône de la ville de Londres : c’est l’un des moyens de transport les plus utilisés dans la capitale britannique.

Les passagers pourront choisir la langue de leur choix pour la visite. L’excursion coûte 75 shekels pour les adultes et 30 shekels pour enfants. Un tarif réduit familial est également disponible : 170 shekels pour deux adultes et deux enfants. Tel Aviv suivra-t-elle l’exemple de sa collègue Jérusalem ? Affaire à suivre…

