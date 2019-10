TEL AVIV

Quoi: Animation sur Souccot et exposition d’artistes dans la rue

Quand: Mer 16 et Jeu 17/10

Où: Port de Jaffo, Kikar Kdumim

Quoi: Pièces de théâtre pour enfants en hébreu et visite du musée

Quand: du 16 au 19/10. Le Jeu 17 et Ven 18/10 à 11h30: Le Roi Shlomo et l’abeille

Où: Beth Bialik, 25sh, renseignements: 03-5253403

Quoi: Festival Yaron pour enfants et familles

Quand: du 16 au 18/10 de 9h à 18h

Où: Musée de Tel Aviv laoumanout, Rue Chaoul Hamele’h 27

NETANYA

Quoi: Ateliers et spectacles sur les sciences pour toute la famille. Venez apprendre ensemble comment la terre tourne, comment fonctionne le système solaire, la pesanteur, les étoiles, les fusées. Dès l’âge de 4 ans

Quand: Du Mar 15 au Ven 18/10

Où: Planetanya. Réservations sur le site de la mairie de Netanya

Quoi: Activités créatives à partir des roseaux de la Soucca

Quand: Mer 16/10 à 10h. L’activité dure 1h30

Où: Musée de la ville de Netanya. 10sh

Quoi: Artiste graffiti d’un jour. Visite des arts graffitis de la Rue Herzl. Graffitis par les visiteurs sur les murs du musée de Netanya.

Quand: du Mar 15 au Jeu 17/10. Musée ouvert de 9h30 à 13h

Où: Rdv à l’hôtel Leonardo. 15sh. Réservations: 09-8308851

Quoi: Visite des bâtiments historiques de Netanya

Quand: Du Mar 15 au Jeu 17/10

Où: Rdv Rehov Shaar Hagay Coin Herzl. Réservations: 09-8308851

Quoi: Stand Up d’Assaf Itzhaki. RESERVE AUX JEUNES

Quand: Mar 15/10, 20h30

Où: Hehal Hatarbout. 10sh

Quoi: Hakafot Shniyot

Quand: Lun 21/10, 20h30

Où: Salle du Matnass de Kiryat Hasharon

ASHDOD

Quoi: Concert Layla shel Ko’havim avec Hanan Ben Ari, Eidan Amadi, Youval Dayan, Liran Danino, Eidan Haviv et Ishay Levy

Quand: Mer 16/10, 20h

Où: Amphi Ashdod. Réservations: ushpizinfestival.co.il

Crédit: Dovi Rhein

Quoi: Concert d’Amir Benayoun avec Arkadi Dou’hin

Quand: Jeu 17/10, 21h

Où: Hamishkan leoumanouyot Habama. Réservations: ushpizinfestival.co.il

Quoi: Activités pour enfants à partir de 4 ans

Quand: du Mar 15 au Jeu 17/10

Où: Musée d’Ashdod leoumanout. 15-35sh

RAANANA

Quoi: Ateliers d’arts plastiques et spectacle en français pour les enfants

Quand: Mar 15/10, 16h

Où: Beth Yad Labanim

Quoi: Escape Room pour les jeunes (kita zaïn à youd beth)

Quand: Mer 16/10, 17h à 23h15

Où: renseignements sur tickets.raanana.muni.il

Quoi: Spectacle Haguiborim Shelanou, Yeladim messaprim al atsmam

Quand: Jeu 17/10, 17h

Où: Hehal Hatarbout Yad Labanim, 35sh. Renseignements: tickets.raanana.muni.il

JERUSALEM (sélection de Jérusalemfutee.com)

Quoi: La Birkat Cohanim

Quand: Mer 16/10 à partir de 8h45

Où: Au Kotel. Elle a lieu 2 fois par an, à Pessah et à Souccoth et c’est un événement à vivre au moins une fois.

Quoi: La marche de Jérusalem. Elle est le symbole de Souccoth à Jérusalem, C’est une grande parade festive qui traverse la ville du Gan Sacher au Gan Hapaamon. Les grandes entreprises israéliennes ainsi que des dizaines de délégations venues des quatre coins du monde défilent en musique et souvent en costumes traditionnels.

Quand: Jeu 17/10, à partir de 15h

Où: Départ du Gan Sacher

Quoi: Festival des cuisines du monde. Des grands chefs israéliens proposent pour quelques dizaines de shekels des plats cachers aux saveurs des cuisines de différents pays, Le tout est bien sûr accompagné de musique et de spectacles.

Quand: du Mar 15 au Jeu 17/10 de 16h à 23h

Où: Gan Habonim

Quoi: Visite de la souccah du président. Le président Reuven Rivlin ouvre les portes de sa souccah et de son jardin pour faire découvrir les produits israéliens et recevoir en personne tous ceux qui veulent venir le rencontrer,

Quand: Jeu 17/10 de 10h à 16h

Où: Beth Hanassi

Quoi: Festival du cerf-volant

Quand: Mar 15/10 de 10h30 à 18h30

Où: Musée d’Israël. Plus d’infos sur : https://www.imj.org.il/

Quoi: Festival du centre-ville

Quand: du Mar 15 au Jeu 17/10 de 16h30 à 19h30

Où: Des jongleurs, des marionnettistes, des acteurs de rue, du cirque, des orchestres et des danseurs animeront l’espace entre le Kikar Zion, la rue Ben Yehuda, la rue Salomon et le Kikar Hachatoulot.

Quoi: Festival de la mairie. Des activités pour toute la famille – ateliers de ballons, musique etc – et chaque soir à 19h un concert : Haim Israel le 15/10/19, Shlomo Katz le 16/10/19 et le Revivo Project le 17/10/19.

Quand: Du Mar 15 au Ven 18/10 de 11h à 21h ( à 15h le 18/10/19).

Où: Mairie de Jérusalem

Quoi: Festival des murailles. Une autre façon de découvrir les murailles de Jérusalem: descente en rappel des murailles ( à partir de 9 ans), promenade théâtralisée sur les remparts de la vieille ville, visite des caves de Zedachia

Quand: du Mar 15 au Jeu 17/10 de 9h à 16h

Où: Plus d’infos : https://www.pami.co.il

Quoi: Festival de la vieille ville. Activités pour toute la famille le long des murailles extérieures entre Kikar Tsahal et la Porte de Damas. Au programme : jongleurs, ateliers et spectacles de bulles de savon, acteurs, ateliers de maquillage, musique, etc…

Quand: du Mar 15 au Jeu 17/10/19 de 15h à 22h

Où: Entre Kikar Tsahal et la Porte de Damas

Quoi: Visite en français de Nachlahot et ses souccoth

Quand: Jeu 17/10 à 15h30

Où: Le shuk Mahane Yehuda, le quartier de Nachlaot et ses souccoth et une rencontre avec Anaelia, chanteuse et thérapeute vocale française qui racontera son histoire en chansons. Renseignement et réservation : Edith 0545400150



Quoi: Visites en français de la Cité de David

Quand: Du Mar 15 au Jeu 17/10, à 10h30

Où! Visites en français de la Cité de David à 10h30, près de 3h à la découverte de ce lieu plein d’histoire. Nouveauté, « Pinat Hakotel » en français à 15h, une visite guidée d’1h30 qui vous fera passer de la Cité de David au Centre Davidson en empruntant les tunnels souterrains. Inscription et renseignement : tél 0584082406

Quoi: Activités diverses dans tous les musées de la ville

Quand: du Mar 15 au Ven 18/10

Où: Musée de la Tour de David : www.cityofdavid.org.il, Musée des Pays de la Bible: https://www.blmj.org, Musée d’Israël: https://www.imj.org.il/, L’observatoire des oiseaux de Jérusalem: https://www.teva.org.il/hagim, Musée Herzl: www.herzl.org.il, Musée de la colline des Munitions, Musée du vieux Yishouv: www.oyc.co.il, Musée Agnon: https://agnonhouse.org.il

Les concerts de Souccoth

Crédit: Shlomi Pinto

Concert tribute Bob Dylan – mercredi 16 octobre 219 à 21h30 – Nocturno

Groupe Shalva – mercredi 16 octobre 2019 à 22h – Zappa Club

« Adon Hashoko » spectacle pour enfants sur les chansons de Arik Einstein – jeudi 17 octobre 2019 à 12h30 – Zappa Club

Kouloulav– jeudi 17 octobre 2019 à 20h – Merkaz Atid

Avraham Fried – jeudi 17 octobre 2019 – Binyanei Haouma

Eyal Golan – jeudi 17 octobre 2019 – Piscine du Sultan

David Broza – jeudi 17 octobre 2019 à 22h – Zappa Club

Shimi Tavori – samedi 19 octobre 2019 à 22h – Zappa Club

Ishay Ribo – samedi 19 octobre, spectacle pour femmes, 21h30, Binyané Haouma

Ishay Ribo – Isrou Hag 22 octobre, 18h: femmes, 21h: hommes. Binyané Haouma

Hag Sameah à tous