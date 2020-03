En trois jours, deux sondages montrent que Binyamin Netanyahou obtiendrait une majorité de gouvernement avec son bloc si des élections avaient lieu aujourd’hui. Après le sondage publié lundi, un autre publié mardi, réalisé par l’institut Direct Polls donne les résultats suivants:

Likoud: 39

Bleu-Blanc: 30

Liste arabe: 16

Shass: 8

Yahadout Hatorah: 8

Avoda-Meretz: 7

Yamina: 6

Israël Beiteinou: 6

Blocs: Droite/religieux: 61; Gauche/Arabes: 53; Lieberman: 6

Il s’agit certes d’une image théorique pour l’instant, mais qui montre que Bleu-Blanc perd déjà de 3 à 5 sièges (entre 100.000 et 160.000 électeurs) dans deux sondages successifs à cause de la tromperie à laquelle se sont livrés ses dirigeants quant au soutien de la Liste arabe. Avigdor Lieberman également perd un siège. Si Benny Gantz, Moshé Yaalon, Yaïr Lapid et Avigdor Lieberman avaient dit la vérité aux électeurs sur leurs intentions avant les élections, il y aurait aujourd’hui un gouvernement homogène qui prendrait enfin les rênes de l’Etat. Et pour la première fois depuis un an l’un des camps l’aurait emporté! Mais ils ont préféré qualifier leurs adversaires de « menteurs » lorsque ceux-ci avertissaient les électeurs.

Photo Flash 90