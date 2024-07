Rav Eliaou Zini, Roch Yechivat Or Vishoua à Haïfa a envoyé une lettre virulente de reproches au gouvernement pour sa politique trop clémente envers le Hamas: “le rav ‘Harlap disait avec justesse que lorsque le peuple juif se sent petit, c’est alors qu’il est considéré comme petit par les autres. Lorsque nous nous sentirons grand et fort-ce que nous sommes-alors nous serons considérés ainsi. Il faut remercier Biden mais lui dire: ne nous donnez pas des ordres!”