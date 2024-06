Tsahal a lancé une nouvelle opération à Shuja’iyya dans le nord de la Bande de Gaza et des résultats tangibles sont d’ores et déjà atteints.

Ainsi des dizaines de terroristes ont été éliminés lors de combats intenses en face à face et grâce au soutien de l’armée de l’air.

Dans le cadre du bouclage et des fouilles effectuées par les combattants dans une zone d’infrastructures civiles transformée en zone terroriste, les forces israéliennes ont attaqué une école de l’ONU que les terroristes de Shuja’iyya utilisaient pour cacher et stocker des dizaines d’armes, des grenades et de précieux documents de renseignement.

Les soldats de Tsahal ont également découvert un quartier général dans un centre médical qui servait aux terroristes avec des appareils de communication, des documents et des postes d’observation.

Dans le centre et le sud de la Bande de Gaza (à Rafah), les combats se poursuivent également et de nombreux terroristes ont été éliminés ces dernières heures.