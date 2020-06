L’organisation anti-israélienne Shovrim Shetika a proposé une « visite virtuelle » de Hevron en live sur sa page Facebook. L’objectif était naturellement de montrer que la présence juive était indésirable et illégale dans la Ville des Patriarches.

Comme toutes les organisations anti-israéliennes Shovrim Shetika et la vérité historique font chambre à part, c’est ainsi que le reportage indique par exemple que la présence de Juifs à Hevron a débuté avec…l’Empire Ottoman, soit au 16e siècle! L’objectif est clair : nier toute présence juive antérieure en terre d’Israël par rapport aux Musulmans. Le film poursuit ses inexactitudes en indiquant que les Arabes de Hevron se sont pour la plupart du temps très bien comportés avec les habitants juifs et que c’est le sionisme qui aurait « tout gâché ».

En tout cas, Shovrim Shetika ne cache plus son jeu : présentée comme une organisation qui affirme vouloir dénoncer des (soi-disant) violations des droits de l’homme par Tsahal, elle est en fait à tout point de vue une machine de délégitimation de l’Etat d’Israël, financée par le New Israël Fund et des pays européens.

Photo Hadas Parush / Flash 90