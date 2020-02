Celle qui fut durant de nombreuses années le bras droit et une amie intime d’Ehoud Olmert dans plusieurs de ses fonctions politiques a émis de vives critiques envers lui concernant ses intentions contre le Plan Trump. Il faut rappeler que les deux anciens complices se sont opposés et fâchés depuis que Shoula Zaken fut devenue témoin d’Etat à charge contre Ehoud Olmert dans ses procès pour corruption et abus de confiance.

Interwievée sur la station 103Fm elle a d’abord reproché aux médias israéliens d’accorder une tribune à l’ancien Premier ministre, laissant le sentiment qu’il serait encore une personnalité importante et influente dans la vie politique israélienne.

Concernant l’intention présumée d’Ehoud Olmert de se présenter avec Abou Mazen à New York contre le Plan Trump elle a posé la question: « Au nom de qui entend-t-il parler? Qui l’a mandaté pour cela? » Très remontée contre son ancien patron et confident, Shoula Zaken déclarait ensuite: « Si son intention est de montrer qu’il y a des Israéliens qui sont pour Abou Mazen et s’il aime tant Abou Mazen, qu’il aille vivre chez lui, ou qu’il l’invite à prendre le café chez lui à la maison, son épouse qui est une gauchiste l’accueillera avec joie, ou qu’il se rende avec lui chez Ahmad Tibi. Mais il ne représente en aucun cas l’Etat d’Israël! ».

Puis elle a expliqué la raison profonde de cette volonté d’Ehoud Olmert à s’exprimer avec Abou Mazen contre le plan américain: « Sa haine envers Binyamin Netanyahou l’a fait complètement dérailler. Il s’agit d’une haine mêlée de jalousie ».

Shoula Zaken a également estimé que l’indulgence et la bienveillance dont font preuve les médias envers Ehoud Olmert, les questions qui ne lui sont pas posées sciemment sur son passé judiciaire lorsqu’il attaque Binyamin Netanyahou avec tant de hargne n’ont qu’une seule explication: tout ce qui peut aider à faire tomber Binyamin Netanyahou est bon!

Yossi Zamir / Flash 90