Les forces israéliennes ont détruit aujourd’hui (mercredi) la maison du terroriste qui a assassiné la garde-frontière Noa Lazar, z’l, au barrage de Shouafat à Jérusalem Est.

Le terroriste, originaire de ce quartier de Jérusalem, avait réussi à s’enfuir après avoir ouvert le feu sur les policiers en poste. Pendant plusieurs jours, d’importantes forces de police avaient été mobilisées pour le retrouver. Finalement il a été éliminé par un garde à l’entrée de Maalé Adumim quelques jours plus tard, après avoir tenté de perpétrer un autre attentat.

Près de 300 policiers et gardes-frontières ont participé à l’opération de destruction de la maison de ce terroriste. L’opération a débuté ce matin et dans l’après-midi, des terroristes ont ouvert le feu sur les soldats autour de la maison, ils ont aussi jeté des explosifs. Les gardes-frontière ont réagi en tirant sur les terroristes armés. L’un d’entre eux a été gravement blessé et transporté à l’hôpital.

Aucun blessé n’est à déplorer dans les rangs de la police et des gardes-frontière.

Le commandant de police du secteur de Jérusalem, Doron Turgeman, a déclaré: »Chaque terroriste doit savoir que les conséquences de toute atteinte ou assassinat de civils ou de membres des forces de sécurité dépassent la simple riposte pour le neutraliser. Hélas, nous ne pourrons pas ramener la combattante Noa Lazar, z’l, mais nous devons tout faire pour régler définitivement nos comptes avec le terroriste ».

Le Hamas a publié un message affirmant que la destruction de cette maison »ne détruira pas le courage des jeunes révolutionnaires et n’arrêtera pas la résistance de notre peuple ».

Le Fatah, quant à lui, a appelé »le peuple palestinien à augmenter la résistance populaire sous toutes ses formes contre l’occupant israélien et sa politique de terreur ». L’organisation terroriste appelle »la communauté internationale et les institutions de protection des droits de l’homme à intervenir immédiatement pour empêcher le régime d’occupation d’atteindre ses objectif coloniaux, en parallèle des menaces incessantes d’évacuer Han El Ahmar. Nous ne ménagerons pas nos efforts pour défendre nos droits historiques, avec en tête la création d’un Etat palestinien indépendant et souverain avec Jérusalem comme capitale ».