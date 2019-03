Le député David Bittan (Likoud) l’avait prédit lundi matin au micro d’un Razi Barkaï très sceptique: la grave crise personnelle dans les relations entre Binyamin Netanyahou et Guidon Saar prendra fin soit lors du lancement de la campagne officielle du Likoud lundi soir ou au plus tard avant les élections.

A Kfar HaMaccabia, tout le monde se demandait comment allaient se dérouler la rencontre et le contact inévitables entre les deux hommes lors de cette soirée où tous les candidats du Likoud seraient présents. Les yeux et les caméras étaient rivés sur ce moment fatidique qui ne manquerait pas de fournir des images fortes et symboliques. Et lorsque le Premier ministre s’est trouvé devant Guidon Saar dans son bain de foule, il a serré longuement et fortement la main de l’ancien ministre, sous les regards réjouis des personnes présentes, et lui a dit: “Nous allons travailler ensemble à la victoire du Likoud”. “Merci”, lui a dit Guidon Saar qui a tout de même gardé un visage grave.

Mais mardi, sur Aroutz 12, Guidon Saar a lui-aussi estimé que la page était tournée. Après que le journaliste Oded Ben-Ami, très orienté politiquement, lui ait fait revoir ses déclarations passées ainsi que les accusations du Premier ministre, il a déclaré: “Tout ceci était du passé et appartient désormais au passé. On ne peut changer le passé, mais ont peut influer sur l’avenir”. Guidon Saar a rappelé que sous Binyamin Netanyahou, les dix dernières années ont transformé Israël en grande puissance et qu’il faut maintenant dépasser les aspects personnels au profit du futur de l’Etat d’Israël et pour cela que le Likoud forme le prochain gouvernement.

Toute cette affaire avait commencé lorsque que le Premier ministre avait affirmé, sur la base de témoignages de plusieurs membres du Likoud, que Guidon Saar aurait “ourdi” contre lui avec le président de l’Etat Reouven Rivlin dont on sait l’inimitié qu’il nourrit pour Binyamin Netanyahou (et réciproquement!). Le “deal” présumé conclu entre Guidon Saar et Reouven Rivlin consistait dans le fait que le président de l’Etat, après les élections, chargerait Guidon Saar de former un gouvernement et non Binyamin Netanyahou en raison de ses affaires judiciaires. Depuis ce jour, les déclarations assurées du Premier ministre alternaient avec les démentis formels de Guidon Saar qui dénonçait une véritable diffamation contre lui. Les relations entre les deux hommes s’étaient envenimées au point que Binyamin Netanyahou a tout fait pour que son ancien ministre n’arrive pas en trop bonne place sur la liste du Likoud.

Si l’on en croit les deux protagonistes, tout cela est désormais derrière, élections obligent.

Vidéos:

Netanyahou et Saar se serrant la main:

blob:https://www.mako.co.il/c9815759-7a79-4da1-b161-7d8a5d9a225e

Saar interviewé sur Aroutz 12:

blob:https://www.mako.co.il/298be8fa-fb51-4b3a-a808-6cfa67149ee1

Photo Miriam Alster / Flash 90