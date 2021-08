Le député Sami Abou Shahdeh (Balad-Liste arabe) poursuit ses provocations verbales ignominieuses. Dix jours après avoir totalement inversé les rôles concernant les émeutes arabes sauvages dans les villes mixtes, il a réagi de manière particulièrement odieuse à la loi adoptée par la Diète polonaise concernant la restitution des biens juifs spoliés, et met l’Etat d’Israël en accusation : « Israël devrait remercier la Pologne qui elle ne s’est pas comportée comme lui l’a fait lors de la spoliation des biens des Palestiniens. Je conseille à l’Etat d’Israël de servir de modèle à la Pologne et de soutenir ma proposition de loi sur la restitution des biens palestiniens qu’Israël a spoliés lors du plus grand hold-up à main armée commis au 20e siècle, en 1948 ».

Photo Miriam Alster / Flash 90