Une fédération regroupant six églises protestantes réformées des Pays-Bas fait son mea culpa pour son attitude envers les Juifs avant, pendant et après la Shoah. Une délégation de hauts responsables de cette fédération s’est rendue en fin de semaine dernière à l’ambassade d’Israël pour y remettre un document officiel de « mea culpa » à l’ambassadeur Naor Guilon et au Grand rabbin des Pays-Bas Binyomin Jacobs.

Les dignitaires ont notamment mentionné la passivité de l’Eglise protestante réformée face à l’antisémitisme qui grandissait dans les années d’avant-guerre, sa relative passivité également durant la Shoah et le retard dans la reconnaissance officielle de sa responsabilité. Les membres de la délégation se sont engagés à « tirer les leçons » et de les enseigner aux générations suivantes.

L’ambassadeur d’Israël leur a dit : « Je vois dans cette déclaration et cette prise de responsabilité un pas important dans le processus que les Pays-Bas ont entamé dans l’introspection de leur passé. Il s’agit aussi d’un message important à l’intention de la société néerlandaise d’aujourd’hui et de demain ».

Lors de cette rencontre, le porte-parole de l’organisation faîtière des églises protestantes réformées, Dr. Peter de Boer a fait une déclaration courageuse en reconnaissant que la théologie chrétienne a beaucoup contribué dans l’Histoire au développement du discours antisémite qui a abouti aux événements de la Shoah. Il a demandé pardon au peuple juif au nom des églises membres de l’union.

Le pasteur Ryan Freihoff a cité un extrait d’un discours du Grand rabbin Jonathan Sachs z.l. récemment disparu, prononcé devant le parlement européen : « Les Juifs sont les canaris dans la mine de charbon. Ce qui arrive aux Juifs est un avertissement car cela dévoile le niveau de haine et de volonté destructrice d’une société… ».

Hormis ces églises, qui représentent 1,6 millions de protestants hollandais, depuis quelques mois, plusieurs hautes autorités de l’Etat se sont exprimées contre l’antisémitisme et pour reconnaître les manquements moraux de la société et de l’Etat néerlandais vis-à-vis des Juifs hollandais durant la Shoah, notamment le Premier ministre Mark Rutte et le roi Willem-Alexander.

Et lors de la récente cérémonie en souvenir de la Nuit de cristal à Amsterdam, l’Eglise protestante réformée a demandé pardon à la communauté juive pour son silence durant la Shoah et a reconnu que l’antisémitisme st un « péché contre Dieu ».

