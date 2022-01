L’assemblée générale de l’Onu a adopté jeudi une résolution proposée par la représentation diplomatique d’Israël sous la houlette de Guilad Erdan. Cette résolution entend lutter contre le négationnisme de la Shoah et contre toute tentative de révisionnisme historique sur cette période.

Lors de son intervention, l’ambassadeur d’Israël a pointé du doigt l’Iran sans le nommer, rappelant les expositions négationnistes et soulignant que « ceux qui sont les plus actifs dans le domaine négationnisme du génocide des Juifs sont les mêmes qui menacent aujourd’hui d’un second génocide ». Le représentant de l’Iran a dénoncé ce vote et accusé Israël d’être un « Etat apartheid ».

La résolution adoptée jeudi définit avec exactitude ce qu’est la négation de la Shoah, elle appelle les dirigeants des réseaux sociaux à tout faire pour supprimer les contenus négationnistes et révisionnistes, les pays membres de l’Onu et l’Onu elle-même à lutter contre ces phénomènes et à enseigner la Shoah à la jeunesse.

L’ambassadeur d’Israël et le ministère des Affaires étrangères ont pris cette initiative du fait de la remontée de l’antisémitisme et du négationnisme ces dernières années, essentiellement les réseaux sociaux. Cinq survivants de la Shoah se sont joints à Guilad Erdan lors de son intervention.

Photo représentation d’Israël à l’Onu