Shoah: le Pape Pie XII savait!

Une équipe de sept chercheurs et historiens allemands de l’Université de Munster, sous la direction du prêtre Hubert Wolf, spécialiste de l’Eglise catholique, s’est rendue récemment au Vatican pour étudier des documents d’archives inédites concernant le pontificat du Pape Pie XII, Eugenio Pacelli, qui a régné sur l’Eglise catholique de 1939 à 1958, avec la grande controverse le concernant: était-il au courant ou non de ce qui se tramait contre les Juifs durant la Shoah?

Mise sous pression, l’Eglise catholique a accepté après des années de requêtes d’ouvrir les archives de cette période. Les milliers de documents tenus secrets depuis l’époque ont été mis à disposition des chercheurs durant une semaine avant d’être refermées pour cause de Corona. Mais de ce que les chercheurs allemands ont déjà pu découvrir, il s’avère que le pape Pie XII était bel et bien au courant de l’entreprise d’extermination des Juifs. Il avait notamment eu connaissance d’une importante lettre américaine sur les atrocités commises contre les Juifs. Cette lettre, basée sur un rapport du bureau de l’Agence juive à Genève, lui avait été remise en septembre 1942 par l’émissaire des Etats-Unis au Vatican Myron Charles Taylor et elle faisait mention des massacres de masse commis par les nazis contre les Juifs en Pologne et en Ukraine ainsi que les déportations vers les camps de concentration. Le président américain Franklin D. Roosevelt voulait mettre le Pape au courant et qu’il intervienne publiquement.

Dans le journal Die Zeit, qui a publié un résumé du rapport des historiens, l’un d’eux déclare: « Ce n’est que maintenant qu’il est évident que le Pape Pie XII a eu un aperçu personnel de la lettre. Il savait et il s’est tu ».

Les archives contiennent de nombreux témoignages et photos qui étaient en possession du Pape Pie XII et qui montraient sans ambiguïté ce qui se passait.

Les historiens ont également mis au jour des documents sensibles cachés jusqu’à ce jour qui montrent l’ampleur de l’aide apportée par l’Eglise catholique dans les filières d’évasions de nazis d’Europe vers l’Amérique du Sud après la guerre. (Parfois également avec l’aide discrète des Américains).

Ces archives resteront fermées jusqu’en été, mais ce qui est déjà certain, c’est que les conclusions déjà établies risquent de mettre en échec la processus de canonisation du « Pape de la Guerre ».

Photo Wikipedia