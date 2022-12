En février dernier, l’animatrice star américaine, Whoopi Goldberg, avait créé le scandale en affirmant que la Shoah n’était pas liée à une question de race mais à l’inhumanité de l’homme envers l’homme, entre deux groupes d’hommes blancs.

Elle avait même été suspendue de l’émission qu’elle présentait à l’époque après ces propos.

Dans la foulée, elle avait reconnu une »erreur »: « Dans l’émission d’aujourd’hui, j’ai dit que l’Holocauste ‘ne concerne pas la race, mais l’inhumanité de l’homme envers l’homme’. J’aurais dû dire qu’il s’agit des deux ».

Ce 23 décembre, Whoopi Goldberg, est revenu sur ses propos dans un entretien au Sunday Times et désormais les assume pleinement, alors que la journaliste lui fait remarquer que les nazis croyaient certainement que la Shoah était liée à la race: « C’était les tueurs, n’est-ce pas ? L’oppresseur vous dit ce que vous êtes. Pourquoi les croyez-vous ? Ce sont des nazis. Pourquoi croire ce qu’ils disent ?« , a-t-elle expliqué avant de déclarer que la Shoah « n’était pas à l’origine » une question de race. « Rappelez-vous qui ils tuaient en premier. Ils ne tuaient pas des personnes de race, mais des personnes physiques. Ils tuaient des gens qu’ils considéraient comme des déficients mentaux. Et puis ils ont pris cette décision« . Whoopi Goldberg a ensuite assuré qu’être juif n’était pas une race comme être noir, puisque ce n’était pas identifiable. « Cela ne change rien au fait que vous ne pouviez pas reconnaître un Juif dans la rue« , a-t-elle lancé. « Vous pouviez me trouver. Vous ne pouviez pas les trouver. C’est ce que je voulais dire. »