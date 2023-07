Au mois de mars dernier, deux touristes allemands étaient entrés à Naplouse pour se promener et avaient été attaqués par la foule.

Ils étaient à bord d’une voiture israélienne de location, de la société Shlomo Sixt. Ils avaient été pris pour des Israéliens par des passants qui leur avaient jeté des pierres et avaient tapé sur leur voiture à coups de barre de fer.

Ils avaient réussi à s’échapper et à sortir de la ville grâce à l’aide d’un Arabe israélien.

תיירים שנכנסו לשכם עם רכב שיתופי של עיריית תל אביב הותקפו בידי פלסטינים באבנים@carmeldangor pic.twitter.com/xtTWIvSkza — כאן חדשות (@kann_news) March 18, 2023

Suite à cette attaque, les touristes avaient porté plainte à la police. Le représentant de l’Etat et celui de Shlomo Sixt les avaient assurés qu’ils recevraient le meilleur traitement possible. D’après ce que rapporte Gérald Hess, qui avait loué le véhicule, il leur a été dit qu’ils seraient exempts de toute sanction pour ne pas avoir respecté l’interdiction d’entrer dans la ville palestinienne, en raison de l’agression dont ils ont été victimes.

Mais fin avril, Hess, de retour en Allemagne, voulait payer ses courses et se rend compte que sa carte bancaire est bloquée. La société israélienne de location de voitures lui a prélevé les 13000 shekels de caution. Hess n’est pas au bout de ses surprises: Shlomo Sixt lui réclame 42000 shekels de dommages et intérêts pour couvrir les frais de réparations nécessaires sur le véhicule et le menace d’une action en justice.

La société Shlomo Sixt a justifié sa décision: ”Dès que nous avons appris l’incident malheureux, nous avons accompagné le client jusqu’à ce qu’il arrive en lieu sûr. Dans ce cas précis, lorsque le client a décidé de voyager avec une voiture de location sur le territoire de l’Autorité palestinienne, il a enfreint de manière claire les conditions de location qu’il a signées et a ignoré les avertissements sur les risques pour sa vie et pour le bien loué”.

Shlomo Sixt s’est tournée vers l’Etat pour qu’il prenne en charge les frais de réparations mais la requête a été rejetée au motif que les faits se sont déroulés en territoire A, dont l’entrée est interdite par la loi aux Israéliens.

L’assurance de Shlomo Sixt s’est donc retournée vers Hess pour qu’il paie les dommages.

Le touriste allemand réfute ces accusations et précise que ce n’est pas la première fois qu’il se rend en territoire A. Il est membre du groupe d’amitié Allemagne-Israël et vient au moins deux fois par an en Israël. Il est déjà entré à plusieurs reprises à Ramallah et même à Naplouse, sans qu’aucun incident ne survienne. ”Dans le contrat, il est stipulé uniquement qu’il est interdit de sortir des frontières d’Israël. Il n’est pas question des territoires A et à l’entrée de ces territoires, il y a une pancarte qui avertit les Israéliens de ne pas entrer mais il n’est pas écrit qu’il s’agit d’une frontière. Aucune indication ne s’adresse aux touristes. Je me sens seul et déçu. Le traitement qui m’est réservé n’est pas agréable pour des touristes qui ont vécu un événement aussi traumatisant”, déclare-t-il dans Israël Hayom.