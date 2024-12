Le ministre des Télécommunications, Shlomo Karhi, demande la dégradation de Moshé Yaalon, ancien Chef d’Etat-major, soit dégradé suite aux propos scandaleux qu’il a tenus sur l’action de Tsahal dans la Bande de Gaza.

Le ministre Karhi a déclaré sur Arutz7: ”Ce qu’il a fait est très grave. Il a franchi toutes les limites. Il attise la haine et diffame l’Etat d’Israël comme les plus grands antisémites. Il a agi de manière très grave envers nos valeureux combattants, les combattants de Tsahal. J’ai adressé une demande au ministre de la Défense afin qu’il soit dégradé et à lui retirer tout lien avec Tsahal et les soldats de Tsahal”.

L’ex-ministre de la Défense, Yoav Gallant, a lui aussi réagi aujourd’hui aux propos de Yaalon selon lesquels Israël procède à une ”épuration ethnique” dans le nord de la Bande de Gaza: ”Les propos de Yaalon sont un mensonge qui aide nos ennemis et nuit à Israël. J’ai vu de près les combattants et les officiers de Tsahal lorsque je menais la dure guerre contre le Hamas, le Hezbollah et l’Iran. Tsahal agit en conformité avec les standards les plus élevés possibles dans une guerre complexe qui nous a été imposée. Les ordres et les instructions ont toujours été donnés en fonction de la loi et de l’esprit de Tsahal. Je conseille à Yaalon de ne pas faire honte à son passé sécuritaire et d’apprendre les faits, de retirer ses propos et de s’excuser auprès des combattants de Tsahal”.